Спасатели начали работы по восстановлению энергоснабжения Авдеевки

Спасатели и элекротехнические бригады Государственной службы по чрезвычайным ситуациям получили разрешение на проведение осмотра, разминирования и проведение необходимых работ по восстановлению энергоснабжения Авдеевки, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"По состоянию на 12:00 1 февраля получено разрешение на выполнение заданий по обследованию и разминированию территорий ЛЭП для проведения аварийно-восстановительных работ, - сказал глава правительства. - Привлечены два пиротехнических расчета ГСЧС, следом в колонне идут 2 аварийные бригады, которые сразу после разминирования начнут восстанавливать электроснабжение".

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Как сообщал УНИАН, российско-оккупационные войска начали интенсивный обстрел украинских позиций, а затем штурм в районе Авдеевской промзоны в воскресенье, 29 января, около 5 часов утра, но, понеся потери, вынуждены были отступить.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины прогнозируют обострение ситуации в районе Авдеевки. Кабинет министров Украины рассматривает разные варианты проведения спасательной операции в Авдеевке и мониторит ситуацию ежеминутно.

По информации ГСЧС, сейчас ситуация в Авдеевке остается крайне сложной, но контролируемой. В то же время силы ГСЧС уже подготовили план возможной эвакуации жителей города в случае ухудшения ситуации. На текущий момент фактически остановлены Авдеевский коксохимический комбинат и Авдеевская фильтрационная станция. Вместе с тем, коммунальщикам удается обеспечивать минимальное давление в сетях и поддерживать температуру теплоносителя для отопления жилых домов.

Для недопущения переохлаждения работают пункты обогрева и жизнеобеспечения. В городе нет централизованного энергоснабжения, но социально значимые объекты обеспечены автономными приборами электроснабжения. Водоснабжение осуществляется два раза в сутки за счет резервных мощностей. Идет подвоз питьевой воды населению.