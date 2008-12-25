Рост акциза и введение импортной пошлины повысят в цене топливо

Увеличение ставок акцизного сбора и введение импортной пошлины на бензин и дизельное топливо приведет к их подорожанию в розничной торговле на 0,7-1 грн./литр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполнительный директор консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев) Сергей КУЮН сегодня на пресс-конференции.

По его словам, как показывает расчет компании, при условии сохранения текущих цен на нефтепродукты и стоимости других затрат, увеличение акцизов и введение импортной пошлины приведет к росту цен на бензин А-95 на 0,7 грн./литр, на дизельное топливо – на 1,01 грн./литр.

В частности, цена бензина А-95 вырастет с 4,7 грн./литр – до 5,40, а ДТ с 5,3 грн./литр – до 6,31 грн./литр. В структуре цены А-95 доля акцизного сбора вырастет с 0,45 до 0,83 грн./литр, ДТ – с 0,29 до 0,79 грн./литр. Кроме того, импортная пошлина в цене бензина составит 0,34 грн./литр, ДТ – 0,42 грн./литр.

Говоря о возможном увеличении акцизного сбора, С.КУЮН отметил, что «этот налог не на трейдера, а на потребителя».

Прогнозируя ситуацию на рынке нефтепродуктов в 2009 году, С.КУЮН отметил, что большинство аналитиков считают, что цены на нефтепродукты будут низкими. Основными причинами, по его мнению, которые будут влиять на цены: избыток нефтепродуктов из-за падения спроса, увеличение импортных поставок, стагнация украинской нефтепереработки, перераспределение долей и приход новых игроков на рынок розницы.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагает увеличить ставки акцизного сбора на бензин и дизельное топливо. Соответствующий законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно ставок акцизного сбора на бензин и дизельное топливо) №3505 от 18.12.2008 зарегистрирован в Верховной Раде.

В частности, законопроектом предлагается повысить ставку акцизного сбора на бензины моторные с 60 до 110 евро за 1000 кг – пропорционально индексу цен производителей и индексу курса валют (евро) за период 2003-2008 гг. согласно данным Госкомстата Украины.

Кроме того, законопроектом предлагается увеличить ставки акцизного сбора на дизельное топливо с содержанием серы: более чем 0,2 масс. % – до 95 евро за 1000 кг (сейчас 45 евро); от 0,035 масс. %, до 0,2 масс. % – 85 евро за 1000 кг (сейчас 35 евро); от 0,005 масс. %, до 0,035 масс. % – 80 евро за 1000 кг (сейчас 30 евро); не более чем 0,005 масс. % – 70 евро за 1000 кг (сейчас 20 евро).

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятие законопроекта позволит увеличить наполнение доходной части государственного бюджета в размере свыше 4 млрд. грн. в расчете на год.

Также Кабмин отмечает, что принятие законопроекта обусловлено необходимостью обеспечения эффективного наполнения доходной части государственного бюджета.

Принятие законопроекта обеспечит надлежащее финансирование строительства автомобильных дорог в рамках подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, будет способствовать последующей интеграции Украины в мировое сообщество.

Справка УНИАН. Емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов в год, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.