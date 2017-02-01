Коммерческая тайна: "Нафтогаз" хочет засекретить цену импортного газа

Обязательное раскрытие чувствительной коммерческой информации, такой как стоимость природного газа в контрактах на закупку «голубого» топлива Национальным нефтегазовым холдингом «Нафтогаз Украины» у европейских поставщиков, ставит госхолдинг в невыгодное положение по сравнению с частными импортерами и может привести к росту цен на импортный газ и сужению круга поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

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«Раскрытие существенных условий контрактов может привести к ухудшению ценовых предложений или сужению круга европейских поставщиков «Нафтогаза», - отметили в пресс-службе, добавив, что это может привести к более высоким ценам на закупку импортного газа для украинских потребителей.

По данным госхолдинга, европейские поставщики считают, что публичное раскрытие коммерческой информации такого уровня беспрецедентно для европейского рынка и не требуется в странах ЕС от любых компаний, в том числе, предприятий, которые находятся в государственном собственности.

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«Мы не поддерживаем расширенное обнародование чувствительных коммерческих данных, в том числе информации, касающейся цены, которая в целом считается конфиденциальной информацией... и обычно защищается конкурентным законодательством ЕС», - приводится в сообщении комментарий одной из европейских компаний.

Также отмечается, что раскрытие коммерческой информации ставит государственную компанию в невыгодное положение по сравнению с частными предприятиями, у которых нет таких обязательств.

По информации пресс-службы, «Нафтогаз» обратился к депутатам Верховной Рады с предложением пересмотреть требования к раскрытию конфиденциальной коммерческой информации таким образом, чтобы сделать их одинаковыми для компаний любой формы собственности, что будет отвечать требованиям статьи 13 Конституции Украины (в которой отмечается, что все субъекты права собственности равны перед законом – УНИАН) и конкурентному законодательству ЕС.

В то же время в пресс-службе напомнили, что «Нафтогаз» выполняет требования закона «Об открытости использования публичных средств», несмотря на ряд неурегулированных вопросов, технические сбои в работе портала использования публичных средств e-data.gov.ua».

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года Украина перестала импортировать газ российского монополиста «Газпром». В 2016 году наша страна импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в частности из Словакии – 9,1 млрд куб. м, Венгрии – 1 млрд куб. м, и Польши – 1 млрд куб. м. Доля «Нафтогаза» в общем импорте составила около 74% - 8,2 млрд куб. м.

Для финансирования импортных поставок госхолдинг использует кредитные линии ЕБРР, банков Citi и Deutsche под кредитные гарантии в размере 500 млн долл., которые были получены от Всемирного банка. Кроме того, «Нафтогаз» намерен подписать необходимые документы для получения гарантий финансового учреждения правительства США – организации OPIC (Overseas Private Investment Corporation) для финансирования импорта газа американскими компаниями-трейдерами.

В средине января коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что в феврале госхолдинг планирует импортировать природный газ в Украину в режиме более 35-37 млн куб. м в сутки.

Согласно статьям 2 и 3 Закона «Об открытости использования публичных средств» подлежит обязательному раскрытию информация об использовании публичных средств, а именно о стоимости договора, цене за единицу купленной продукции, о количестве товаров или услуг. Также закон обязывает публиковать информацию об использовании средств госкомпаний на Едином веб-портале использования публичных средств.