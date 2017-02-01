Украина за год добыла почти 20 миллиардов кубов газа

Украина в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличила добычу природного газа на 0,5% - до 19,896 миллиарда кубометров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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По информации Минэнергоугля, Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" и его дочерние компании в 2016 году сократили добычу на 0,8% - до 15,9 миллиарда кубометров. При этом частные компании нарастили добычу на 5,8% - до 4,087 миллиарда кубометров.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году добыча газа в Украине составила 19,7 миллиарда кубометров, а в 2013 году – 20,4 миллиарда кубометров. За 2015 год добыча сократилась по сравнению с 2014 годом на 3,1% – до 19,2 миллиарда кубометров.

В течение января-ноября Украина увеличила добычу газа на 0,6% - до 18,3 миллиарда кубометров.