"Газпром" с 1 февраля сократил поставки в Европу по "Северному потоку" и OPAL

"Газпром" с 1 февраля сократил транспортировку по газопроводу OPAL в связи с отменой аукционов на февраль по решению Европейского суда, передает ТАСС.

"Транспортировка газа по газопроводу OPAL снижена в связи с отменой февральских аукционов по решению Европейского суда. Режим по другим газотранспортным коридорам без изменений", - сказали в "Газпроме".

Читайте такжеТранзит газа через Украину снизился на 19% из-за увеличения загрузки OPAL - "Нафтогаз"Между тем, как сообщал "Интерфакс", по данным OPAL Gastransport GmbH, прокачка по «Северному потоку» 1 февраля упадет более чем на 20%.

Согласно данным оператора магистрали OPAL Gastransport GmbH, еще накануне загрузка OPAL составляла почти 99%, а с 1 февраля упала до 63,6%.

В октябре 2016 года "Газпром" договорился с Еврокомиссией о максимальном использовании мощностей газопровода OPAL. До этого российский газовый холдинг имел доступ лишь к 50% мощностей.

Однако польская PGNiG и правительство Польши обжаловали решение Еврокомиссии в Европейском суде, в результате чего решение о расширении доступа "Газпрома" к трубопроводу OPAL было приостановлено.

Кстати, на прошлой неделе «Газпром» и Польша обменялись очередными претензиями по вопросам поставок газа. Российская монополия предупредила, что если польская PGNiG не заключит с ней долгосрочный контракт на транзит газа в Германию, то могут возникнуть проблемы с поставками сырья в Европу. В ответ Варшава назвала «Газпром» «неопределенным партнером».

У сторон есть еще пять лет на переговоры - пока не истечет действующий долгосрочный договор.

Газопровод OPAL мощностью 36 млрд куб. м соединяет морской газопровод «Северный поток» с Германией и Чехией. Газопровод дает выход на рынки Центральной и Восточной Европы в обход Украины.

Начиная с 22 декабря 2016 года использование маршрута «Северный поток» - OPAL выросло с 57,1 млн куб. м до 80,5 млн куб. м в сутки (на 41%). В результате «Газпром» нарастил физическую загрузку газопровода OPAL с 50% до более 80% его мощности. К 30 декабря объемы транспортировки газа через украинскую газотранспортную сеть в направлении Словакии уменьшились с 148,9 млн куб. м до 120,8 млн куб. м в сутки (-19%).

Ограничение использования OPAL для «Газпрома» привело к росту цен на спотовом рынке на севере Европы. Цена газа с поставкой «в течение дня» на британской площадке National Balancing Point (NBP) протестировала уровень $257,4 за 1000 куб. м после $248 на закрытие торгов во вторник.