Проблем с поставками российского газа через Украину в ЕС, несмотря на суровую зиму, нет - вице-президент ЕК

Проблем с поставками российского газа в страны Евросоюза через Украину нет, несмотря на суровую зиму, заявил на пресс-конференции в Брюсселе вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович.

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«Я должен сказать, что, несмотря на суровую зиму, все работает хорошо. И я хотел бы подчеркнуть, что мы используем транспортные способности (украинской - УНИАН) инфраструктуры для транспортировки газа из России в Европу (на уровне - УНИАН) от 52% до 60%», - сказал Шефчович.

По словам вице-президента ЕК, стороны находятся в постоянном контакте с министерствами энергетики России и Украины, также есть постоянный контакт на уровне компаний.

«Мы мониторим поток, который поставляет газ из России в Украину. Мы также имеем договоренности с обеими сторонами, поэтому в случае, если появятся какие-то проблемы, мы используем механизм, построенный для возможных проблематичных ситуаций», - подчеркнул он.

При этом Шефчович отметил, что получил заверения от обеих сторон, что в случае необходимости они смогут быстро встретиться.

Как сообщал УНИАН, транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 млрд куб. м.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа. Нарушение этой нормы Киев и Москва оспаривают в Арбитражном суде Стокгольма. Решение судей может быть вынесено в первой половине текущего года.