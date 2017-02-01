Украина может стать энергонезависимой за счет импорта газа из Норвегии и развития возобновляемой энергетики – эксперты

Об этом сообщили эксперт в сфере энергетики Михаил Гончар и глава «Аграрной партии» Украины Виталий Скоцик в ходе круглого стола в Киеве.

«Важной является позиция, связанная с возможной реализацией проекта «Северных ворот» по поставкам норвежского газа в Польшу, а из Польши в Литву и Украину. В четвертом квартале 2016 года мы наблюдали интенсификацию украино-польского сотрудничества с целью реализации проекта интерконнектора на нашей границе, который позволит увеличить торговлю газом», - сказал Гончар в ходе своего выступления на круглом столе.

В то же время Скоцик добавил, что в случае, если проект «Северных ворот» будет успешно реализован и при этом Украина увеличит собственную добычу голубого топлива, наша страна сможет снизить энергозависмость в обозримом будущем.

Вместе с тем Скоцик отметил, что Украине необходимо стимулировать производство энергии из альтернативных источников, что позволило бы увеличить валютные поступления в государство.

В качестве примера он привел производство дизельного топлива из рапса. По словам эксперта, Украина занимает второе место в мире по выращиванию этой культуры, но фактически не производит дизель, а поставляет ее на внешние рынки в качестве сырья.

«Все, что мы производим, мы продаем западно-европейским странам. На каждой тонне рапса, которую мы поставляем на внешние рынки по 330 долл., они создают около 900 долл. добавленной стоимости», - отметил Скоцик.

По мнению лидера «Аграрной партии», Украина сможет получить дополнительный объем энергоресурсов в случае использования энергии из возобновляемых источников. Например, по словам эксперта, для этих целей наша страна могла бы использовать биомассу на полях.

«Если мы собрали 66 млн тонн зерна, то пропорция зерна и биомассы на поле примерно одинакова. То есть у нас одной биомассы на поле около 66 млн тонн, которая лежит на поверхности. ¼ должна использоваться для восстановительных процессов в почве, но все остальное, ориентировочно 50 млн тонн, это то, что может легко перерабатываться в возобновляемые источники энергетики», - сказал он.

Скоцик добавил, что доля возобновляемых источников в энергетическом балансе развитых стран составляет не менее 15-20%. В то время как в Украине этот показатель значительно меньше и, по оценкам эксперта, составляет около 2%.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря прошлого года украинский и польский операторы газотранспортных систем, компании «Укртрансгаз» и Gaz-System S.A., подписали соглашение о правилах взаимодействия для соединения транспортных систем двух стран через будущий интерконнектор «Польша – Украина». Согласно планам сторон, строительство интерконнектора будет включать строительство магистрального газопровода «Германовичи - польско-украинская граница», общей длиной примерно 1,5 км, на территории Польши, и «Бильче-Волыця – украинско-польская граница», протяженностью почти 110 км на территории Украины. Основная цель объединения польской и украинской ГТС – увеличить возможности импорта газа из ЕС через Польшу и обеспечить возможность хранения европейского газа в украинских хранилищах. Данный проект планируется завершить к 2020 году.

26 января 2016 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина к 2020 году, по расчетам правительства, должна полностью обеспечивать свои потребности в природном газе и прекратить его закупку из каких бы то ни было источников.

В 2016 году в стране удалось остановить падение собственной добычи газа и нарастить ее на 100 млн кубометров.

Согласно проекту Энергетической стратегии Украины до 2035 года, Украина может до 2035 года увеличить долю возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе с нынешних 6% до 20%.