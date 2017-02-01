Украинская энергетика может значительно уменьшить зависимость от импортных энергоносителей

Об этом говорится в сюжете телеканала «112 Украина».

Проект строительства утвержден Кабмином в 2013 году. Уже в этом году ОАО "Укргидроэнерго" планирует начать первоочередные строительные работы. Средства на этот этап выделила Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг в тарифе компании. В целом смета проекта составляет полтора миллиарда долларов.

Проектом предусмотрено финансирование не только за счет тарифа Укргидроэнерго, но и за счет привлечения кредитных ресурсов, в том числе, международных финансовых организаций. На сегодня соотношение планируемых к привлечению кредитных средств МФО и средств ОАО "Укргидроэнерго" в общей стоимости строительства составляет примерно 80 на 20 процентов. Но при этом интерес к проекту проявляет не только Всемирный банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк, но и банк Европейский банк реконструкции и развития, и немецкий банк КФС, - рассказывает заместитель генерального директора ОАО «Укргидроэнерго» Юрий Литвиненко.

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Проект Каневской ГАЭС входит в ряд государственных программ по энергетике. Она будет мощным регулятором, аккумулятором и мобильным резервом для всей энергосистемы страны.

«Работа Каневской ГАЭС позволит в год экономить 125 млн кубических метров газа и полмиллиона тонн угля. Как вы знаете, это ресурсы импортные, то есть, мы сейчас говорим о снижении энергетической зависимости Украины от импортных энергетических ресурсов », - отмечает Ю. Литвиненко.

По информации «112 Украина» в Укргидроэнерго рассказывают - проект прошел все необходимые экспертизы, в настоящее время ожидают разрешения на проведение строительных работ. А также отмечают - значительные средства в проекте заложено на программы компенсации возможного ущерба для окружающей среды.