Транзит российского газа через Украину в январе увеличился на 38%

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе 2017 года увеличился по сравнению с январем 2016 года на 38% - до 8,9 млрд куб. м, свидетельствуют данные госкомпании «Укртрансгаз».

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Как сообщал УНИАН, транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 млрд куб. м.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа. Нарушение этой нормы Киев и Москва оспаривают в Арбитражном суде Стокгольма. Решение судей может быть вынесено в первой половине текущего года.