Цены на нефть вернулись к росту после падения накануне

Мировые цены на нефть перешли к росту, несмотря на данные Минэнерго США об увеличении запасов "черного золота" в стране; инвесторы настроены положительно благодаря сообщениям о сокращении добычи сырья в рамках соглашения ОПЕК, к которому ранее присоединился ряд других нефтедобывающих стран, сообщает Прайм.

"По состоянию на 12:04 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,76% - до 57,23 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,54% - до 54,19 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНефть Brent завершает январь снижением более чем на 5%

Отмечается, что на нефтяной рынок продолжает оказывать давление статистика Минэнерго США. По данным ведомства, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 27 января, выросли на 6,5 миллиона баррелей, до 494,8 миллиона баррелей. При этом аналитики полагали, что показатель увеличился лишь на 3,3 миллиона баррелей, до 491,6 миллиона баррелей.

"Сдерживает удешевление "черного золота" сокращение добычи странами, входящими и не входящими в ОПЕК. Согласно данным исследования, проведенного агентством Reuters, добыча странами ОПЕК сократилась на 1 миллион баррелей в день в январе, до 32,27 миллиона баррелей в день", - подчеркивает издание.

В то же время аналитики BMI Research, мнение которых приводит агентство, прогнозируют уверенный рост добычи нефти на Ближнем Востоке, которая может увеличиться на 2,44 миллиона баррелей в сутки в 2017-2021 годах.