Запасы газа в ПХГ Украины за январь сократились почти на 18%

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) в течение января 2017 года сократились на 17,6%, или на 2,1 миллиарда кубометров - до 9,8 миллиарда кубометров.

Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора газотранспортной системы "Укртрансгаз".

Также сообщается, что по состоянию на начало февраля хранилища были заполнены на 31%.

"По оперативной информации центрального диспетчерского департамента, отбор газа осуществляется на 10 хранилищах в режиме 92 миллиона кубометров в сутки", - сообщили в пресс-службе, добавив, что для покрытия потребностей украинских потребителей используется газ внутренней добычи (в режиме 57 миллионов кубометров в сутки), импортированный из Европы (45 миллионов кубометров в сутки), а также "голубое" топливо из ПХГ.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года правительство утвердило график подготовки Украины к отопительному сезону, а также определило объемы запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией. В частности, запасы газа в подземных хранилищах должны были составлять не менее 17 миллиардов кубометров. При этом, по оценкам НАК "Нафтогаз Украины", запас газа в 14,5 миллиарда кубометров является достаточным для прохождения отопительного сезона.

В отопительный сезон 2016-2017 годов Украина вошла с запасами "голубого" топлива на уровне 14,7 миллиарда кубометров.