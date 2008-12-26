Цена на нефть растет

Цены на нефть растут после трех дней падения перед рождественскими праздниками, сообщило агентство Bloomberg.

Стоимость февральских фьючерсов на WTI в ходе электронных торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром в пятницу поднялась на 1,11 долл. - до 36,46 долл. за баррель. Цена контракта на февраль на WTI в среду закрылась на 35,35 долл. за баррель, упав более чем на 9% на сокращении спроса. Падение котировок с начала декабря достигло 30%. Аналитики прогнозировали возможное снижение стоимости нефти до 30 долл. за баррель до конца 2008 года.

Однако после праздничного дня участники рынка предположили, что падение цен могло быть чрезмерным и начали покупать контракты на нефть. На лондонской бирже ICE Futures стоимость фьючерсов на февраль на нефть Brent утром в пятницу поднялась на 1,04 долл. - до 37,65 долл. за баррель.

Торги на биржах в Западной Европе и США 25 декабря не проводились в связи с празднованием Рождества.