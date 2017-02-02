Украина в январе увеличила добычу газа до 1,8 миллиарда кубов

Украина в январе 2017 года по сравнению аналогичным периодом 2016 года увеличила добычу природного газа на 2% - до 1,762 миллиарда кубометров.

Об этом сообщает пресс-служба государственной компании оператора газотранспортной системы "Укртрансгаз".

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Также отмечается, что рост показателей был обусловлен за счет добычи частными компаниями.

Как сообщал УНИАН, за 2015 год добыча газа сократилась по сравнению с 2014 годом на 3,1% – до 19,2 миллиарда кубометров.

В прошлом году Украина по сравнению с 2015 годом увеличила добычу газа всего на 0,5% - до 19,896 миллиарда кубометров.