РСПП за прямые контракты между ”Газпромом” и ”Нафтогазом”

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступает за заключение прямых контрактов между ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава РСПП Александр ШОХИН в эфире "Эхо Москвы".

"Мы, как Российский союз промышленников и предпринимателей, выступаем за коммерциализацию этих отношений. Но не за то, чтобы было много посредников, а за то, чтобы "Нафтогаз Украины" и "Газпром" напрямую заключали соответствующие сделки, страховали эти сделки, чтобы европейские потребители газа не страдали", - сказал А.ШОХИН.

По его мнению, в противном случае у сторон возникнет желание строить альтернативные обходные пути поставок газа. При этом построение обходных путей и для России тоже может быть негативным фактором. В качестве примера он назвал газопровод "Набукко".

Отвечая на вопрос, почему претензии Москвы предъявляются к официальному Киеву, а не к посреднику - "РосУкрЭнерго", А.ШОХИН отметил, что в этом вопросе есть как коммерческий, так и политический аспекты.

"Безусловно, тут есть аспект межгосударственных отношений. И чисто коммерческий аспект", - сказал он.

А.ШОХИН напомнил, что многие проблемы украинские потребители газа «пытаются спихнуть» на "РосУкрЭнерго" и привел заявления премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

"На самом деле, безусловно, чем меньше посредников, тем легче понять, кто кому должен", - считает А.ШОХИН.

Глава РСПП считает также, что в определении цены газа есть "межгосударственная политическая подоплёка", поскольку стоимость углеродов определяется на межправительственном уровне.

"В.ПУТИН и Ю.ТИМОШЕНКО уже ни один раз встречались, в том числе в третьих странах, обсуждая цену газа, Президент Виктор ЮЩЕНКО тоже пытался получить преференции, обогнув на повороте свою соперницу. И вот эта проблема - цена газа - она чисто политическая. Из неё, естественно, вытекает и объём долгов и роль посредника здесь имеет значение, в том числе необходимость прозрачных схем, но она второстепенна", - считает А.ШОХИН, добавив, что решение же накопившихся вопросов в газовой сфере возможно только на высшем уровне.

"Понятно, что к 1 января в очередной раз мы будем, вставая на уши, решать эту проблему. И решать её будут премьеры, как минимум", - заявил глава РСПП.

Справка УНИАН. До 2008 года компания RosUkrEnergo AG (Швейцария), созданная в 2004 году для поставок среднеазиатского газа в Украину, являлась эксклюзивным поставщиком газа в Украину, реализуя его украинским потребителям через ЗАО « УкрГаз-Энерго ». 50% RosUkrEnergo принадлежит российскому газовому монополисту ОАО « Газпром », 45% – украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, 5% - Ивану ФУРСИНУ.

В феврале 2008 года в ходе газовых переговоров Россия и Украина договорились об отмене посредников, занимающихся поставками газа из России в Украину. Тем не менее позже было решено оставить в цепочке RosUkrEnergo до конца 2008 года.

Украина закупает через «Газпром» около 55 млрд. куб. м газа в год, цена топлива в текущем году составляет 179,5 долл. за тыс. куб. м.

Украина потребляет около 75 млрд. куб. м газа в год, из которых 20 млрд. куб. м добывает сама.