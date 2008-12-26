«Газпром» рассчитывает договориться со Средней Азией

ОАО «Газпром» рассчитывает до конца 2008 года окончательно договориться со среднеазиатскими странами по ценам на закупаемый у них газ, сообщил в пятницу журналистам глава газового холдинга Алексей Миллер, передает РИА Новости.

«До конца года будет окончательная определенность по среднеазиатским ценам», - сказал Миллер.

Весной этого года производители среднеазиатского газа заявили о своем намерении перейти с 2009 года на европейский уровень цен. Среднеазиатский газ «Газпром» поставляет в Украину.

Ранее представитель «Газпрома» сообщал, что уже проведены переговоры по условиям закупки газа в Узбекистане. Кроме того, по его словам, с Казахстаном уже не первый год используется в расчетах формула цены.