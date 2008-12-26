СКМ передала нефтяные активы своей “дочке” на Кипре

Завершен очередной этап реструктуризации бизнеса Группы СКМ. В рамках этого этапа компания передала принадлежащие ей акции предприятий Группы в области торговли нефтепродуктами своей дочерней компании Parallel Nafta (Кипр).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании "СКМ".

В частности, от СКМ к Parallel Nafta перешли корпоративные права компаний "Параллель М-ЛТД" (сеть АЗК и АЗС под ТМ "Параллель" и "ПитСтоп") и "Гефест".

Теперь доля компании Parallel Nafta в уставных капиталах ООО "Параллель М-ЛТД" и ЗАО "Гефест" составляет 100%.

До настоящего времени активы Группы СКМ в области торговли нефтепродуктами представляли собой несколько разрозненных компаний, оперирующих на одном рынке. Как отмечает пресс-служба, возможность управления работой всех операторов Группы на рынке торговли нефтепродуктами из единого центра не только позволит обеспечить максимально прозрачную и понятную для потенциальных партнеров структуру собственности и управления активами, но и поможет существенно повысить эффективность этого бизнес - направления, а значит, приведет к росту его стоимости.

Справка УНИАН. Компания "СКМ" - профессиональный инвестор, который владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

В Группу СКМ входят компании "Метинвест Холдинг", ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, "Сегодня Мультимедиа", ТРК Украина, ЭСТА Холдинг, "Украинский Ритейл" и другие. 90% акций ЗАО "СКМ" принадлежит бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.

100% уставного капитала компании Parallel Nafta (Кипр) принадлежит ЗАО "СКМ".

Компания "Параллель" основана в 1995 году. Под ТМ "Параллель" работает 20 АЗК и АЗС в Донецке и Донецкой области. С ноября 2007 года "Параллель" осуществляет продажи бензина и дизельного топлива премиум-класса Perfekt.

Компания "Гефест" основана в 1995 году. На сегодняшний день национальная сеть АЗС под торговой маркой "Гефест" насчитывает 48 АЗС в 24 городах Украины. Сеть АЗС под торговой маркой "ПитСтоп" представлена 2 АЗС в Донецке.