Без европейских партнеров: "Газпром" решил сам купить оставшиеся 50% оператора "Северного потока-2"

Совет директоров "Газпрома" 1 февраля согласовал приобретение компанией еще 50% акций Nord Stream 2 AG, говорится в материалах "Газпрома". Таким образом доля прямого владения "Газпрома" в компании составит 100%.

Читайте такжеЕС должен заблокировать строительство газопровода "Северный поток-2" - Коболев"Согласовать приобретение ПАО "Газпром" принадлежащих компании Gazprom Gerosgaz Holdings B.V. 30 тысяч акций компании Nord Stream 2 AG номинальной стоимостью одна тысяча швейцарских франков каждая, общей стоимостью 30 миллионов швейцарских франков, что составляет 50% уставного капитала компании Nord Stream 2 AG, по цене 30 миллионов евро", - говорится в сообщении, передает Прайм.

Первый пакет в размере 50% акций Nord Stream 2 AG "Газпром" приобрел в декабре прошлого года.

Nord Stream 2 AG - компания, созданная для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток-2". Штаб-квартира компании расположена в городе Цуг, Швейцария. Ранее Nord Stream 2 AG на 100% принадлежала Gazprom Gerosgaz Holdings B.V. — дочерней компании "Газпрома", которая зарегистрирована в Нидерландах.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Ранее предполагалось, что партнеры "Газпрома" - Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall - станут акционерами Nord Stream 2 (с долями по 10%), однако от создания СП было решено отказаться. Окончательная структура проекта пока не определена.