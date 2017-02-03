Лукашенко предупредил Москву: Беларусь без российской нефти может обойтись

Беларусь может обойтись без российской нефти, хотя это и будет трудно. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает БЕЛТА.

"Без российской нефти мы обойдемся", - сказал глава государства.

Президент Беларуси констатировал отсутствие прогресса в переговорах с Россией по поставкам в Беларусь нефти и газа.

"Договориться пока не смогли", - сказал глава государства.

Читайте такжеЛукашенко поручил найти альтернативу российской нефтиОн также отметил, что не всегда российская сторона принимает белорусскую делегацию должным образом. По словам Президента, порой отношение к белорусской делегации наплевательское.

"Приезжают министры - стоят в приемной в очереди", - рассказал Александр Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, Беларусь с 1 февраля подняла тарифы на транзит российской нефти в ответ на нежелание РФ снизить стоимость газа.

Газовый спор начался в 2016 году, когда Беларусь в одностороннем порядке решила, что цена в $132 за 1 тыс. кубометров является несправедливой, и оплачивала российское топливо из расчета $73 за 1 тыс. кубов. Собственно, именно тогда Россия и начала ограничивать объемы нефтяных поставок. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что долг белорусской стороны оценивается в $550 млн, но прогресс в переговорах об оплате газа по первоначальной формуле отсутствует. Белорусский политолог Александр Класковский полагает, что Беларусь готовится к длительному противостоянию, так как для Минска вопрос газовых цен является принципиальным. Но при этом российско-белорусские отношения, по словам Класковского, носят непрозрачный характер, а поэтому сложно прогнозировать их развитие.

Как стало известно 1 февраля, Россия решила установить пограничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью. Представитель МИД Беларуси Мария Ваньшина заявила, что Россия не предупредила республику о своем решении это сделать.