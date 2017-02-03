Беларусь подала в суд из-за сокращения Россией поставок нефти

Беларусь подала в суд по поводу сокращения поставок российской нефти. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает БЕЛТА.

"Спор шел исключительно по газу. Они начали в нарушение всех договоренностей резать нефть. Мы обратились, конечно, в суд. Судебное разбирательство будет", - сказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что Беларусь и Россия - две самые близкие страны, и такие конфликты не должны иметь место.

Читайте такжеЛукашенко сделал неожиданное заявление: заговорил о войне в "братской Украине"Как сообщал УНИАН, сегодня Лукашенко заявил, что Беларусь может обойтись без российской нефти, хотя это и будет трудно.

"Без российской нефти мы обойдемся", - сказал глава государства.

Беларусь с 1 февраля подняла тарифы на транзит российской нефти в ответ на нежелание РФ снизить стоимость газа.

Газовый спор начался в 2016 году, когда Беларусь в одностороннем порядке решила, что цена в $132 за 1 тыс. кубометров является несправедливой, и оплачивала российское топливо из расчета $73 за 1 тыс. кубов. Собственно, именно тогда Россия и начала ограничивать объемы нефтяных поставок.

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что долг белорусской стороны оценивается в $550 млн, но прогресс в переговорах об оплате газа по первоначальной формуле отсутствует.

Белорусский политолог Александр Класковский полагает, что Беларусь готовится к длительному противостоянию, так как для Минска вопрос газовых цен является принципиальным. Но при этом российско-белорусские отношения, по словам Класковского, носят непрозрачный характер, а поэтому сложно прогнозировать их развитие.

Как стало известно 1 февраля, Россия решила установить пограничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью. Представитель МИД Беларуси Мария Ваньшина заявила, что Россия не предупредила республику о своем решении это сделать.