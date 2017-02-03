Население в 2016 году увеличило потребление газа на 5%, промышленность сократила на 12%

Население Украины в 2016 году увеличило потребление природного газа, по сравнению с 2015 годом, на 5% - до 11,9 миллиарда кубометров, промышленность сократила на 12% - до 9,9 миллиарда кубометров.

Об этом сообщила пресс-служба Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины".

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Согласно сообщению, теплокоммунэнерго при производстве тепловой энергии для нужд населения в 2016 году сократили потребление газа на 3% - до 5,7 миллиарда кубометров. При этом, увеличили его на 33%, до 1,6 миллиарда кубометров, при производстве тепловой энергии для бюджетных учреждений и промышленности.

Технологические затраты на добычу, транспортировку и распределение газа в 2016 году увеличились на 9% - до 3,6 миллиарда кубометров. "Увеличение использования газа этой категории потребителей связано прежде всего с ростом объемов транзита российского газа", - пояснили в пресс-службе "Нафтогаза".

Как сообщал УНИАН, по данным "Нафтогаза", Украина в 2016 году потребила 33,2 миллиарда кубометров газа, что на 2% меньше показателя 2015 года.