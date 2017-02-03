В Авдеевке до сих пор нет света: ремонтным работам мешают обстрелы боевиков

Ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в Авдеевке снова не были начаты из-за обстрелов.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины на своей странице в Facebook.

"В связи с нарушением "режима тишины" ремонтные работы начаты не были. Ремонтные бригады предприняли попытку восстановить электроснабжения по временной схеме, однако на длительное время этого сделать не удалось", - говорится в сообщении.

Согласно информации, сотрудники министерства совместно с техническими специалистами разрабатывают альтернативную схему электроснабжения в Авдеевке.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский проинформировал, что российская сторона в Совместном центре по контролю и координации предоставила письменные гарантии по прекращению огня в районе перебитой линии электропередач возле Авдеевки.

Вместе с тем, позже в штабе АТО сообщили, что боевики не соблюдают договоренности о режиме "тишины" и продолжают обстрелы из тяжелого вооружения.