В Украине за прошлый год увеличилась мощность объектов возобновляемой энергетики в 4 раза - Госэнергоэффективности

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности).

Согласно сообщению, по состоянию на 1 января 2017 года установленная мощность объектов возобновляемой энергетики в Украине (без учета временно оккупированных территорий и АР Крым), которые работают по «зеленому» тарифу, составляет 1117,7 МВт.

«В 2016 году было введено 120,6 МВт мощности объектов электроэнергетики, которые работают по «зеленому» тарифу (в 4 раза больше, чем за прошлый год), что характеризует восстановление темпов развития возобновляемой электроэнергетики», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что после почти двухлетнего затишья в секторах ветроэнергетики и биоэнергетики было введено 3 ветроэлектростанции общей мощностью 11,6 МВт и 1 электростанцию на биомассе мощностью 3,5 МВт.

Как сообщал УНИАН, количество домохозяйств,установивших солнечные панели на крышах своих домов, в 2016 году увеличилось в 4 раза по сравнению с показателем 2015 года – до 1,1 тыс. При этом объем мощности домашних солнечных панелей вырос почти в 7 раз - до 16,7 МВт в конце 2016 года с 2,2 МВт по состоянию на конец 2015 года.