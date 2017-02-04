"Нафтогаз" в 2016 году закупал газ у 15 европейских компаний

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«В 2016 году «Нафтогаз» импортировал с европейского рынка 8,2 млрд куб. м газа, что на 1 млрд куб. м (11%) меньше, чем в предыдущем году. Общий объем импорта газа «Нафтогаза» по всем направлениям уменьшился на 47% по сравнению с 2015 годом. Количество европейских поставщиков, у которых «Нафтогаз» закупал природный газ в 2016 году, составило 15 компаний. Ни одна из этих компаний не поставляет более 30% объема импортируемого газа», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что доля «Нафтогаза» в импорте в 2016 году уменьшилась в пользу частных импортеров. В прошлом году частные компании импортировали в 2,6 раза больше газа, чем в 2015 году – 2,9 млрд куб. м против 1,1 млрд куб. м.

По данным холдинга, газ в Украину в 2016 году импортировали более 20 компаний.

Как сообщал УНИАН, доля частных компаний, которые занимаются импортом природного газа в Украину из Европы, в 2016 году достигла 26%, тогда как в 2014 году их доля составляла 1%.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в частности из Словакии – 9,1 млрд куб. м, Венгрии – 1 млрд куб. м и Польши – 1 млрд куб. м.

В Украине 1 октября 2015 года вступил в силу закон о рынке природного газа, в соответствии с которым крупнейший в Украине государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» теряет монополию на этом рынке.