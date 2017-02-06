Энергоснабжение в Авдеевке полностью восстановлено - Гройсман

Энергоснабжение Авдеевки, оказавшейся в эпицентре боевых действий на востоке Украины, полностью восстановлено, несмотря на то, что все необходимые работы велись под постоянными обстрелами со стороны боевиков. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире одного из телеканалов.

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«Энергоснабжение в Авдеевке полностью восстановлено. Но как только ремонтные службы приступали к выполнению работ, боевики начинали обстрелы, - сказал Гройсман. - Сейчас наша задача - поддержать жителей Авдеевки, восстановить нормальную жизнедеятельность города, если ее можно назвать нормальной, потому что угроза обстрелов по всей линии столкновения остается ежеминутной».

Гройсман напомнил, что все дни массированных обстрелов города все службы находились в постоянной готовности помочь горожанам. «Сейчас все службы на месте. Все знают, что делать для восстановления, - отметил Гройсман. - Будем делать все возможное для восстановления города, чтобы не отключать электроэнергию, но мы не можем прогнозировать действия боевиков. Они в любую минуту могут ударить по энергообъектам».

Как сообщал УНИАН, Авдеевка (Донецкая обл.) с конца января подвергается постоянным атакам боевиков, в городе несколько дней было отключено энергоснабжение из-за повреждений коммуникаций. Несмотря на постоянную опасность обстрелов, коммунальным службам в сжатые сроки удалось восстановить теплоснабжение города и организовать подачу воды по графику.

Кроме того, в городе развернуты пункты обогрева и питания, в которые, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, уже обратились более 10 тыс. человек. Из города эвакуированы порядка 300 человек, преимущественно дети.

Социальные службы обеспечивают людей продуктовыми пайками и теплой одеждой. По данным Донецкой военно-гражданской администрации, в городе разрушены в той или иной мере порядка 200 зданий, вместе с тем больница и пункт связи работают в штатном режиме. Городу оказывают помощь близлежащие регионы - направляют стройматериалы и гуманитарные грузы.