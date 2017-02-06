Украина в январе значительно увеличила импорт нефти и нефтепродуктов

Украина в январе 2017 года импортировала сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении на 24,4 млн долл., что на 19,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

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Основные поставки нефти (56,5%) были осуществлены из Азербайджана – на сумму 13,8 млн долл., Казахстана (38,9%) – 9,5 млн долл., Румынии (2,7%) – 656 тыс. долл., из других стран было поставлено сырья на 474 тыс. долл.

Также Украина в январе 2017 года импортировала нефтепродуктов на 281,8 млн долл., что на 63,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным ведомства, импорт нефтепродуктов из Беларуси в денежном выражении составил 124,4 млн долл. (44,1% от расходов на импорт нефтепродуктов), из России – 93,1 млн долл. (33%), из Греции – 22,2 млн долл. (доля 7,9%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 42 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году по сравнению с 2015 годом, по данным Фискальной службы, увеличила импорт нефти и газового конденсата в денежном выражении в 2,1 раза - до 174 млн долл.

Украина в 2016 году импортировала нефтепродуктов на 3,267 млрд долл., что на 15,3% меньше, чем в 2015 году.

При этом почти половина всего объема импорта нефтепродуктов в Украину пришлась на Беларусь – 1,794 млрд долл. На втором месте (около 20%) был импорт топлива из России – 0,543 млрд долл., на третьем – из Литвы (0,355 млрд долл., или 10,9%).