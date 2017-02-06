Умер глава Госатомрегулирования Сергей Божко

Об этом сообщает пресс-служба Госатомрегулирования.

"6 февраля 2017 года на рабочем месте сердце Божко Сергея Георгиевича перестало биться. Коллектив Госатомрегулирования скорбит и выражает искренние соболезнования семье покойного и разделяет их горе. Светлая память о Божко Сергее Георгиевиче навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении.

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Согласно сообщения, Божко родился 26 октября 1958 года, в 1982 году он закончил Киевский политехнический институт. В 1982-1993 работал в Киевском научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте "Энергопроект" и принимал участие в проектировании АЭС в Венгрии, Украине и Болгарии.

С 1993 года начал свою работу в структуре Госатомрегулирования, в период 2005-2011 годов занимал должность заместителя главы инспекции и отвечал за государственное регулирование в сфере безопасности ядерных установок.

В 2011-2014 годах он работал в Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" на должности директора по ядерной и радиационной безопасности. С 2014 года занимал пост руководителя Госатомрегулирования.