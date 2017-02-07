Нефть дорожает после падения накануне

Нефть слегка дорожает во вторник в рамках коррекции после удешевления более чем на 2% на торгах в понедельник, сообщает Прайм.

"По состоянию на 07:20 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,22% - до 55,84 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,19% - до 53,11 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

"Черное золото" дешевело в понедельник, реагируя на опубликованные в пятницу данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе буровых установок в стране.

"За неделю, завершившуюся 3 февраля, показатель вырос на 17 штук, или на 2,4%, до 729 единиц, в том числе количество нефтяных установок увеличилось на 17 единиц, или на 3%, до 583 штук, число газодобывающих установок не изменилось, сохранившись на уровне в 145 штук. В годовом выражении число буровых установок в США выросло на 158 штук, или на 27,7%", - подчеркивает издание.

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"Число буровых установок в США сейчас находится на самом высоком уровне за 14 месяцев, увеличившись на 20% с момента, когда было достигнуто соглашение странами ОПЕК о сокращении добычи", - цитирует агентство Reuters неназванных аналитиков банка ANZ.

Данное соглашение является ключевым фактором, который поддерживает нефтяные цены, отмечает агентство.

Рынок также отреагировал на прогноз BMI Research о том, что импорт нефти в Китае снизится в первом полугодии 2017 года. Это связано с ремонтными работами на нефтеперерабатывающих заводах страны.