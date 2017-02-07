Нефтегазовая компания JKX Oil & Gas отсудила у украинского правительства $12 миллионов

Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи.

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«Компания отмечает, что арбитраж установил, что правительство Украины нарушило положения двустороннего инвестиционного договора между правительством Соединенного Королевства и правительством Украины и вынес решение о возмещении убытков JKX в размере приблизительно 12 млн долл.», - говорится в сообщении.

Позднее в Министерстве юстиции Украины прокомментировали решение Суда Лондона. «Суд обязал Украину выплатить только 11,7 млн долл., то есть удовлетворил менее 5% исковых требований компании, - отмечается в комментарии Минюста. - Это однозначный успех для Украины, особенно с учетом того, что арбитраж подтвердил правомерность повышения ставок ренты на добычу нефти и газа нашим государством. Такая позиция суда является подтверждением того, что государство Украина ведет себя правомерно, обеспечивая надлежащую плату за использование природных ресурсов. Времена копеечной платы за пользование недрами отошли в прошлое. Украина рассматривает вопрос об обжаловании этого дела в части присужденных сумм».

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Как сообщал УНИАН, JKX Oil & Gas в начале января 2015 года сообщила о приостановлении в Украине программы бурения скважин на 2015 год из-за двукратного повышения налогов и обязательства промышленных потребителей газа покупать топливо в зимний период исключительно у НАК «Нафтогаз Украины», что значительно сужает рынок для частных игроков.

До этого, в конце декабря 2014 года, Верховная Рада установила на постоянной основе ставку платы за пользование недрами при добыче природного газа для частных компаний на уровне 55% вместо 28%, действовавших до августа 2014 года. Однако, с 1 января 2016 года рентные ставки были сокращены в два раза.

В середине февраля 2015 года JKX Oil & Gas подала иск против Украины в Торговую палату Стокгольма, в котором компания потребовала компенсацию в размере 180 млн долл.

Ранее компания ожидала, что в июле 2016 года будет проведено арбитражное слушание по этому делу. Также представители JKX отмечали, что по требованию компании арбитром было вынесено решение о запрете применения к JKX повышенного налогообложения при добыче газа в Украине.

Справка УНИАН. Компания JKX Oil & Gas plc занимается разведкой, добычей нефти и газа в Украине (основной бизнес), Грузии, Венгрии, Болгарии, Словакии, США и России. JKX Oil & Gas входит в листинг Лондонской фондовой биржи.

В Украине JKX Oil & Gas через созданную в 1994 году Poltava Petroleum Company (СП «Полтавская газонефтяная компания») разрабатывает Ново-Николаевское месторождение в Полтавской области общей площадью 271 кв. км, а также имеет разрешения на разведку Заплавского, Елизаветовского и Червоноярского-Восточного месторождений общей площадью 171,2 кв. км.