Путин подписал закон о ратификации соглашения с Турцией по газопроводу в обход Украины

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Турцией по газопроводу «Турецкий поток» в обход Украины по дну Черного моря.

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Как передает корреспондент УНИАН, закон опубликован на портале правовой информации.

Госдума ратифицировала соглашение 20 января, Совет Федерации - 1 февраля.

В пояснительной записке указывается, что целесообразность реализации проекта газопровода «Турецкий поток» и подписание соглашения обусловлены несколькими причинами, в частности, сокращением транзитных рисков и обеспечением выполнения ПАО «Газпром» контрактных обязательств по поставкам газа в Турцию и страны ЕС после 2019 года.

«Надежные и бесперебойные поставки российского газа по газопроводу «Турецкой поток» позволят обеспечить ежегодные поступления в бюджет РФ экспортных пошлин в размере около 750 млн дол. только в отношении первой нитки газопровода, предназначенной для поставок газа турецким покупателям», - говорится в документе.

«В случае реализации второй нитки и в зависимости от перечня стран, покупатели газа из которых будут получать голубое топливо, идущее транзитом через Турцию из второй нитки, сопоставимые поступления в бюджет РФ могут быть обеспечены за счет экспортных пошлин по поставкам по второй нитке», - отмечается в документе.

Как сообщалось, Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток». Документом предусмотрено строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 млрд кубометров газа каждая. По одной нитке планируется поставлять газ непосредственно на турецкий рынок, по другой — транзитом через Турцию в европейские страны. Реализация второй нитки будет зависеть от заинтересованности Европы в российском газе и получении от нее гарантий в этом.

Президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган в декабре 2016 года подписал ранее принятый турецким парламентом закон о ратификации соглашения с РФ по проекту строительства «Турецкого потока».

В «Газпроме» заявляли, что «Турецкий поток» должен стать единственным маршрутом для поставок российского газа в страны ЕС, который «позволит снять риски транзита через Украину».

В свою очередь глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сообщил, что строительство газопроводов «Турецкий поток» в форме двух веток и «Северный поток-2» лишит Украину доходов в объеме порядка 2 млрд долл в год, а также примерно впятеро снизит стоимость украинской газотранспортной системы.