Нефть значительно подорожала

Цена на нефть 29 значительно подорожала из-за опасений срыва поставок с Ближнего Востока в связи с эскалацией конфликта в секторе Газа, сообщает MarketWatch.

По итогам торгов на NYMEX февральские фьючерсы на поставку нефти марки WTI выросли на $2,31, или на 6%, до $40,02 за баррель. В ходе торгов цена на нефть поднималась на $42,20 за баррель, передает k2kapital.