Газпром назвал свою цену газа для Украины

Расчетная цена газа для Украины с 1 января при переходе на рыночные цены может составить 418 долларов за тысячу кубометров, сообщает управление информации "Газпрома" со ссылкой на главу холдинга Алексея МИЛЛЕРА.

"Сегодня в ходе переговоров с делегацией НАК "Нафтогаз Украины" председатель правления ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР напомнил, что "в случае перехода на рыночные, соответствующие европейским цены, для Украины расчетная цена на 1 января 2009 года должна составить 418 долларов за тысячу кубометров", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина в 2008 году покупает газ по 179,5 доллара за тысячу кубометров. Контракт на следующий год еще не заключен.

Россия требует, чтобы Украина рассчиталась в текущем году за газ, закачанный в хранилища в ноябре и декабре, в противном случае обещает прекратить поставки «голубого топлива» с 1 января 2009 года.

По последним данным "Газпрома", долг Украины за газ, поставленный в ноябре, составляет 805,8 млн. долл. За поставки текущего месяца Украина должна не позднее 31 декабря т.г. перечислить 862,3 млн. долл., а также штрафные санкции за несвоевременную оплату. Сумма пени и штрафов на данный момент составляет около 450 млн. долл.

2 октября 2008 года в ходе встречи председателя правительства РФ Владимира ПУТИНА и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО был подписан Меморандум о сотрудничестве в газовой сфере. Одним из ключевых положений документа является возможность перехода на прямые долгосрочные отношения между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» с 1 января 2009 года. При этом «Газпром» сохраняет возможность продавать напрямую конечным потребителям Украины 7,5 млрд. куб. м газа в год. Документом подтверждено намерение поэтапного перехода на рыночные, экономически обоснованные и взаимосогласованные цены на газ для Украины, а также тарифы на транзит газа по ее территории.

Условием выполнения положений Меморандума является полное погашение НАК «Нафтогаз Украины» всей имеющейся задолженности за поставленный газ.