Цена газа для Украины должна составить 418 долл.

Расчетная цена газа для Украины с 1 января при переходе на рыночные цены должна составить 418 долларов за тысячу кубометров.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает управление информации "Газпрома" со ссылкой на главу холдинга Алексея МИЛЛЕРА.

"Сегодня (29 января) в ходе переговоров с делегацией НАК "Нафтогаз Украины" председатель правления ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР напомнил, что "в случае перехода на рыночные, соответствующие европейским цены, для Украины расчетная цена на 1 января 2009 года должна составить 418 долларов за тысячу кубометров", - говорится в сообщении.

В 2008 году Украина покупает газ по 179,5 доллара за тысячу кубометров.

Как сообщал УНИАН, Россия требует, чтобы Украина рассчиталась в текущем году за газ, закачанный в хранилища в ноябре и декабре, в противном случае обещает прекратить поставки газа с 1 января 2009 года.

По последним данным "Газпрома", долг Украины за газ, поставленный в ноябре, составляет 805,8 млн. долл. За поставки текущего месяца Украина должна не позднее 31 декабря т.г. перечислить 862,3 млн. долл., а также штрафные санкции за несвоевременную оплату.

Сумма пени и штрафов на данный момент составляет около 450 млн. долл.