В Кабмине назвали цену импортного газа для Украины - 6 032 грн за 1 тыс. куб. м.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли, со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

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«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившейся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 января 2017 года, которая составляет 6 032,8 грн», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в долларах США эта стоимость равна 229,5 долл. за 1 тыс. куб. м.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэкономразвития, средняя таможенная стоимость газа в декабре 2016 года составляла 6006,6 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.

В январе 2017 года Украина увеличила импорт газа на 59,4% - до 1,455 млрд куб. м. При этом из Словакии было импортировано 1,3 млрд куб. м, а из Венгрии и Польши по 0,1 млрд куб. м.

1 февраля Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» опубликовал заявление о том, что обязательное раскрытие коммерческой информации, такой как стоимость природного газа в контрактах на закупку «голубого» топлива, ставит госхолдинг в невыгодное положение по сравнению с частными импортерами и может привести к росту цен на импортный газ и сужению круга поставщиков.