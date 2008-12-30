Прибыль энергетических концернов Германии выросла

В последние пять лет в Германии существенно увеличились прибыли четырех крупнейших энергетических концернов - E.ON, Vattenfall, EnBW и RWE.

По сведениям газеты Berliner Zeitung, за это время они выросли в три раза. Газета ссылается на данные исследования, проведенного по заказу парламентской фракции партии "Союз90/Зеленые" в бундестаге. В 2008 году, несмотря на финансовый кризис, концерны вновь получат рекордные прибыли. При этом, как отмечается в исследовании, на долю повышения налогов и сборов в структуре роста тарифов для частных пользователей пришлось менее 50 процентов, передает Немецкая волна.