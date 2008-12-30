Прибыль Газпрома за I полугодие выросла в 1,8 раза

Чистая прибыль российской газотранспортной монополии ОАО "Газпром" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2008 года выросла в 1,8 раз до 609,35 млн. рублей против 330,05 млн. рублей за аналогичный период прошлого года, сообщает k2kapital.

Выручка от продаж за вычетом акциза, налога на добавленную стоимость НДС и таможенных платежей увеличилась на 52,4% до 1,743 трлн. рублей с 1,144 трлн.

Чистая выручка от продаж газа увеличилась на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, и составила 1,089 трлн. рублей, что, в основном, было вызвано увеличением реализованных объемов газа в страны Дальнего зарубежья и ростом цен по продажам газа во всех географических сегментах". Об этом говорится в сообщении компании.

"Наиболее значительное влияние на показатели данной отчетности оказала деконсолидация по состоянию на 30 июня 2008 г. Группы Газпромбанк", - отмечается в сообщении.

Операционные расходы за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. увеличились на 30% до 1, 03 трлн. рублей.

Чистая сумма долга сократилась на 32%, с 1,228 трлн. рублей по состоянию на 31 декабря 2007 года до 836,950 млрд. рублей по состоянию на 30 июня 2008 года, что объясняется главным образом исключением из показателей консолидированной отчетности начиная с июня 2008 г. показателей Группы Газпромбанк.