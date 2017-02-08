Армия США разрешила строить скандальный нефтепровод в Северной Дакоте

Об этом сообщает Би-Би-Си.

В заявлении военных говорится, что Инженерный корпус армии США, отвечающий за речную инфраструктуру и экологическое регулирование прилежащих территорий, готов предоставить разрешение на строительство.

Строительство Dakota Access было приостановлено в декабре прошлого года из-за многочисленных протестов жителей индейской резервации.

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Власти США заявили тогда о готовности разработать альтернативные пути прокладки трубопровода.

Однако уже в конце января президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении строительства нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access.

Жители индейской резервации Стэндинг-Рок уже заявили, что будут оспаривать указ в суде.

Проект трубопровода длиной в 1186 км, ведущего из Северной Дакоты в Иллинойс, оценивается в 3,7 млрд долларов.