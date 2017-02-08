Нефть дешевеет из-за резкого роста запасов в США и ослабления спроса в Китае

Цены на нефть снизились в ходе утренних торгов в среду на фоне превысившего прогнозы роста запасов в США и ослабления спроса на сырье в Китае.

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Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,49 процента до $54,78 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $51,73, на 0,84 процента ниже предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Запасы нефти в США увеличились на 14,2 миллиона баррелей до 503,6 миллиона за неделю, завершившуюся 3 февраля, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 2,5 миллиона баррелей, показали данные Американского института нефти (API) во вторник.

Запасы бензина увеличились на 2,9 миллиона баррелей против прогнозируемого роста на 1,1 миллиона баррелей.

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Снижение спроса на нефть в Китае, который наряду с США является крупнейшим потребителем сырья, также довлеет над котировками.

В 2016 году спрос на нефть в Китае рос самыми низкими темпами за как минимум три года.

Ослабление спроса в 2016 году связано с замедлением роста китайской экономики. В прошлом году ВВП Китая вырос лишь на 6,7 процента – это самый скромный показатель за последние 26 лет.

Слабый спрос и продолжающийся рост запасов в США сводят на нет усилия Организации стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) и не входящих в картель государств, ранее договорившихся о совместном снижении производства примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса на мировом рынке.

На сегодняшний день сокращение добычи всеми договорившимися странами составляет как минимум 1,1 миллиона баррелей в сутки.

Но несмотря на это, фьючерсы на Brent и WTI снизились более чем на 6 процентов с начала января, когда глобальный пакт о сокращении добычи вступил в силу.