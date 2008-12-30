Госимущество Днестровской ГАЭС передано на баланс «Укргидроэнерго»

Кабинет министров Украины своим распоряжением передал государственное имущество, созданное за счет государственных средств, которые выделялись для строительства Днестровской ГАЭС, с баланса ОАО "Днестровская ГАЭС" на баланс ОАО "Укргидроэнерго".

Соответствующее распоряжение Кабмина (№1595-р от 10- декабря) опубликовано на сайте Верховной Рады.

Также Кабмин поручил Минтопэнерго и НАК "Энергетическая компания Украины" осуществить в десятидневный срок мероприятия по передаче государственного имущества с баланса ОАО "Днестровская ГАЭС" на баланс ОАО "Укргидроэнерго" согласно утвержденному министерством перечню.

Напомним, 21 декабря с.г. состоялся пуск первого агрегата Днестровской ГАЭС (г. Новоднестровск, Черновицкая обл.) в режиме синхронного компенсатора.

Справка УНИАН. Днестровская ГАЭС, одна из крупнейших в мире гидроаккумулирующих электростанций, строится в Черновицкой области на реке Днестр. Строительство станции начато в 1983 году.

Согласно проекту, установленная электрическая мощность ДГАЭС (7 насосов-турбин) в генерирующем режиме составит 2268 МВт, в насосном режиме - 2947 МВт. Проект станции предусматривает установление семи однотипных гидроагрегатов. Общая сметная стоимость строительства составляет 5,8 млрд. грн.

Заказчиком строительства Днестровской ГАЭС является ОАО «Укргидроэнерго», главным подрядчиком - ООО « Энергопром». В целом на строительстве этого объекта занято 50 субподрядных организаций, ежедневно работает до 3000 тысяч человек. Все оборудование, большинство из которого является уникальным и не имеет мировых аналогов, изготовлено отечественными машиностроителями, в частности, заводами «Турбоатом», «Электротяжмаш», «Энпасэлектро». В этом году на строительстве Днестровской ГАЭС освоено свыше 700 млн. грн.

Ввод в эксплуатацию ДГАЭС позволит укрепить энергетическую конкурентоспособность Украины, регулировать график нагрузок в ее энергосистеме в соответствии с мировыми стандартами соотношения базовой и пиковой мощностей, а также стать своеобразным аварийным резервом электроэнергии.