ЕC ограничит ввоз топлива через КПП Болгарии

Евросоюз вводит с 1 января 2009 года ограничение на ввоз горючего, находящегося в стандартных резервуарах промышленных дорожно-транспортных средств, через контрольно-пропускные пункты Болгарии, расположенные на внешних границах Европейского Союза.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси со ссылкой на информацию, поступившую по дипломатическим каналам из Посольства Болгарии в Беларуси,

В частности, с 1 января для ввоза разрешено не более 200 литров горючего с освобождением от таможенных пошлин, акцизов и НДС. Горючее, превышающее указанный объем, подлежит обложению таможенной пошлиной, акцизом и НДС. В случае возникновения необходимости оплаты таможенной пошлины, акциза и НДС должна быть уплачена сумма, определенная пограничными органами Болгарии.

Это ограничение действует по отношению ко всем промышленным транспортным средствам независимо от их национальной принадлежности.

Понятие «промышленные транспортные средства» определено в статье 112, параграф 2а Регламента (ЕИО) № 918/83 Совета относительно таможенной очистки. Ограничение не относится к личным транспортным средствам, а также к специальным контейнерам.