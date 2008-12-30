Газпром готовится перекрыть газ Украине

"Газпром" сформировал оперативный штаб по подготовке к прекращению подачи газа Украине, заявил глава российского газового холдинга Алексей Миллер, передает РИА Новости.

"Газпром уже сегодня сформировал оперативный штаб, который начал свою подготовительную работу", - сказал он в эфире телеканала "Вести".

Миллер подтвердил, что в случае, если Украина перейдет на закупку газа по рыночным ценам, с 1 января 2009 года российский газ для нее будет стоить 418 долларов за тысячу кубометров. Он высказал надежду, что ситуация с украинским долгом за поставленный газ будет урегулирована до конца текущего года. "Времени до конца дня 31 декабря осталось не так много, но мы надеемся, что Украина полностью погасит задолженность и подпишет новый контракт", - заключил глава Газпрома.

Ранее "Газпром" заявлял, что невыплата долга украинской стороной является препятствием для заключения новых контрактов с 1 января 2009 года, что, в свою очередь, может привести к прекращению поставок газа Украине. В связи с этим европейские потребители опасаются повторения ситуации рубежа 2005-2006 годов, когда конфликт вокруг цен на газ для Украины привел к его кратковременному отключению и сбою поставок в Европу.

В 2008 году Украина покупает газ по 179,5 доллара за тысячу кубометров. Контракт на следующий год пока не заключен из-за существующей задолженности украинской стороны за поставки газа, превышающей 2 миллиарда долларов.

Как сообщалось ранее, межправительственным соглашением от 2 октября текущего года предусмотрен поэтапный переход на рыночные, экономически обоснованные и взаимосогласованные цены на газ для Украины, а также тарифы на транзит газа по ее территории. Однако условием выполнения данных положений меморандума является полное погашение НАК "Нафтогаз Украины" всей имеющейся задолженности за поставленный газ.

2 октября 2008 года в ходе встречи председателя правительства РФ Владимира Путина и премьер-министра Украины Юлии Тимошенко был подписан меморандум о сотрудничестве в газовой сфере. Одним из ключевых положений документа является возможность перехода на прямые долгосрочные отношения между ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" с 1 января 2009 года. При этом "Газпром" сохраняет возможность продавать напрямую конечным потребителям Украины 7,5 миллиарда кубометров газа в год.

За последний месяц состоялось несколько раундов переговоров между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", в ходе которых рассматривались различные варианты погашения долга, включая предложение "Газпрома" провести взаимозачет украинского долга в виде аванса за транзит российского газа по территории Украины.

В соответствии с контрактом на транзит газа, заключенным между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" 4 января 2006 года сроком на пять лет, украинская сторона обязана обеспечивать бесперебойный транзит российского газа по своей территории. Данный контракт никак не связан с контрактом на поставку газа потребителям Украины.