Одесский суд арестовал 4 судна для вывоза нефти за рубеж по "схеме Курченко" (фото)

Приморский районный суд Одессы по ходатайству прокуратуры наложил арест на 4 речные суда на территории Ренийского морского торгового порта, которые по преступной "схеме Курченко" должны были использовать для вывоза нефтепродуктов за рубеж.

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Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«Фактически указанные плавсредства не загружались, а их судозаходи на причал осуществлялись для конспирации незаконной деятельности», - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники прокуратуры совместно с работниками УСБУ в области и полиции принимают меры по передаче арестованного имущества на ответственное хранение государственным органам. На указанных плавсредствах продолжаются обыски.

Напомним, правоохранители уже сообщили о подозрении в преступных махинациях с нефтепродуктами одному из координаторов указанных схем, трем должностным лицам Одесской таможни и двум представителям предприятия.

В результате таких действий с использованием поддельных документов и фиктивных фирм при реализации 800 тыс тонн нефтепродуктов в бюджет не поступило 1,2 млрд грн обязательных платежей, отмечают в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля Приморский райсуд Одессы постановил взять под стражу с правом внесения залога в 20 млн грн предпринимателя, которого подозревают в организации фиктивного вывоза нефтепродуктов через Одесскую область по так называемой «схеме» олигарха Сергея Курченко.

Также суд взял под стражу трех чиновников Одесской таможни, которые в рамках дела Курченко подозреваются в причастности к незаконной реализации 800 тыс. тонн нефтепродуктов с уклонением от уплаты 1,2 млрд грн налогов в госбюджет.

В мае 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Курченко ВЄТЕК, за предыдущие два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины свыше 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн. По документам, эти нефтепродукты не должны были реализовываться в Украине, а должны были поставляться в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов.

Во время расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн. Хозяйственный суд Киева в конце ноября 2015 года снял арест с денежных средств и имущества компании ВЄТЕК. В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.