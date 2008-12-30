ОПЕК в декабре поставил нефти меньше квоты

Согласно расчетам швейцарской аналитической компании Petrologistics, отслеживающей объемы нефтяных поставок на международных рынках, величина предложения нефти со стороны государств-членов ОПЕК, за исключением Ирака и Индонезии (которая выходит из состава организации), в декабре сократились на 400 тыс. баррелей в сутки и в среднем составила 27,1 млн. баррелей в сутки, сообщает k2kapital.

Данная оценка предполагает, что сокращение поставок членами нефтяного картеля превысит запланированные объемы. 11 государств, входящих в ОПЕК (все, кроме Ирака и Индонезии), договорились снизить объем поставок до 27,3 млн. баррелей в сутки, начиная с 1 ноября, в целях недопущения дальнейшего падения цен на "черное золото".

В ноябре страны-члены ОПЕК в среднем ежедневно поставляли на рынок 27,5 млн. баррелей.