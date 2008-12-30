Прибыль RosUkrEnergo в I полугодии составила 27 млрд. руб

Чистая прибыль RosUkrEnergo по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2008 года составила 27,268 миллиарда рублей против 550 миллионов рублей убытка в первом полугодии 2007 года, такие данные содержатся в опубликованном отчете "Газпрома", которому принадлежит 50% акций швейцарского трейдера, сообщает РИА Новости.

На долю "Газпрома" пришлась чистая прибыль в размере 13,634 млрд. рублей.

По итогам первого полугодия выручка RosUkrEnergo достигла 193,516 миллиарда рублей, что на 26,8% выше уровня аналогичного периода 2007 года. Размер обязательств компании составил 98,716 миллиарда рублей, стоимость активов - 109,95 миллиарда рублей.

В начале 2007 года трейдинговая компания понесла от поставок российского газа на Украину 550 миллионов долларов убытков в связи с необходимостью закупать российский газ по 230 долларов за тысячу кубометров и продавать по 95 долларов.

Большую часть приобретаемого у "Газпрома" топлива RosUkrEnergo поставляет в Украину, а оставшиеся объемы экспортирует в Европу.

RosUkrEnergo образовано в июле 2004 года, зарегистрировано в Швейцарии и является эксклюзивным поставщиком газа в Украину. Цена газа для Украины в 2008 году составляет 179,5 доллара за тысячу кубометров.

2 октября 2008 г. в ходе встречи премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и главы правительства РФ Владимира Путина был подписан Меморандум о сотрудничестве в газовой сфере. Одним из ключевых положений документа является возможность перехода на прямые долгосрочные отношения между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» с 1 января 2009 года.

В действующей в 2008 году схеме "Газпром" при поставках газа Украине продает газ швейцарской RosUkrEnergo, своему паритетному СП с двумя физлицами. Этот трейдер в свою очередь на российско-украинской границе перепродает газ госхолдингу "Нафтогаз Украины".