Россия снизит экспортную пошлину на нефть

Премьер-министр Владимир Путин подписал постановление об установлении экспортной пошлины на нефть с 1 января 2009 года на уровне 119,1 доллара за тонну.

Документ подписан 25 декабря.

Экспортная пошлина на светлые нефтепродукты с 1 января составит 92,6 доллара за тонну, на темные нефтепродукты - 49,9 доллара за тонну.

С 1 декабря ставка экспортной пошлины на российскую нефть составляет 192,1 доллара за тонну. Ставка экспортной пошлины для светлых нефтепродуктов установлена сейчас на уровне 141,8 доллара за тонну, а темных - 76,4 доллара за тонну.

Ранее заместитель начальника отдела таможенных платежей министерства Александр Сакович заявил РИА Новости, что согласно мониторингу Минфина, в период с 15 ноября по 14 декабря 2008 года средняя цена на нефть составляла 43,96631 доллара за баррель.

Правительство РФ осенью приняло ряд шагов по корректировке расчетов экспортной пошлины на нефть из-за продолжающегося снижения цены на нефть на мировом рынке. Так, период мониторинга цен на нефть и срок установления пошлины сокращен с двух месяцев до одного месяца.