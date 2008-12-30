Украина может сократить потребление газа на 70%

При условии достаточного финансирования Украина может за 3-4 года сократить потребление газа на 70%, сообщает Обозреватель.

Как рассказал на пресс-конференции президент Специального конструкторского бюро Евгений Сухин, голубое топливо, на котором сейчас работают украинские котельные, можно будет заменить на биомассу, передает «Обозреватель».

«Могут ли альтернативные источники энергии обогреть Украину? Ответ очень четкий: да. Девять миллиардов кубометров газа, которые мы используем для производства тепловой энергии, спокойно на протяжении 3-4 лет можно было бы заменить на наши альтернативные источники… И по самым пессимистичным подсчетам, мы могли бы заместить на альтернативные источники как минимум 20-25 млрд куб. м природного газа по эквиваленту», — сказал эксперт.

По его словам, это такие источники, как биомасса, тепловые насосы, шахтный метан. В то же время Сухин констатировал, что на «сегодняшний день ни одной копейки на развитие этого направления не дали. Более того, даже те небольшие ассигнования, которые были сделаны в бюджете прошлым правительством, были «зарезаны» и выброшены из бюджета 2008 года».

Тем не менее, по его словам, кое-что в этом направлении все же делается — в Ивано-Франковской области в ближайшее время будет открыта тепловая электростанция на биомассе на 4 МВт, и себестоимость такой энергии в расчете на 1 гигакалорию будет, по крайней мере, в 2,5 раза дешевле природного газа.

«Сегодня Украина могла бы по примеру Швеции, Финляндии, Дании, Австрии на 70-80% заменить тепловую энергию на альтернативные источники. Сегодня правительство тормозит развитие использования альтернативных источников», — резюмировал эксперт.

Напомним, что на сегодняшний день Украина импортирует около 55 млрд кубов природного газа. Уровень зависимости страны от импортного топлива составляет около 80%. Собственная добыча газа составляет около 20 млрд кубов газа и потенциально может быть увеличена примерно в полтора раза.