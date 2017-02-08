В Крыму полсотни населенных пунктов остались без света

Сложных погодные условия - сильный ветер и похолодание - привели к нарушению электроснабжения в оккупированном Крыму. Об этом сообщает "МЧС России по Крыму".

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"По состоянию на 10:00 электроснабжение нарушено в 49 населенных пунктах, из них в 24 – частично. Всего без электроснабжения находятся 9222 человека. В работах по восстановлению электроснабжения задействованы 33 бригады РЭС – 97 человек, 33 единицы техники", - сказано в сообщении.

Как писал УНИАН по состоянию на сегодняшнее утро из-за непогоды в Одесской области без света оставались 54 населенных пункта.