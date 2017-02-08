Российский газ за границей в течение года подешевел на треть

Средняя стоимость экспортного газа «Газпрома» в 2016 году составила $157,4 за тыс. кубометров, снизившись на 30,2%, следует из сообщения ФТС, передает RNS.

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По итогам 2015 года средняя стоимость составила $225,6 за 1 тыс. кубометров.

«Газпром» прогнозирует цену на газ на 2017 год на уровне не ниже $167–171 за тыс. кубометров.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице «Нафтогаза» судится с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: относительно транзита российского газа в ЕС по территории Украины и купли-продажи Украиной российского газа.

На текущий момент сумма претензий украинской стороны составляет 28,3 млрд долл. Сумма претензий «Газпрома» к Украине - 31,759 млрд долл.