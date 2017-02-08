Кабмин перераспределил акцизы на топливо в пользу местных бюджетов

Кабинет министров Украины перераспределил топливные акцизные платежи в пользу местных бюджетов.

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Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства по предложению Министерства финансов.

«За январь такого акциза аккумулировано порядка 410 млн грн средств, которые подлежат распределению между местными бюджетами», - отметил министр финансов Александр Данилюк.

Данилюк напомнил, что с 1 января в Украине упразднили акциз с розничных продаж нефтепродуктов, объединив его с базовым, но увеличили базовую ставку акциза для импортеров и производителей топлива. В то же время именно розничный акциз шел в пользу местных бюджетов. И с 1 января местные власти лишились определенного объема финансового ресурса, который необходимо было компенсировать. Нынешнее решение правительства, как подчеркнул министр, позволит восполнить финансовый пробел.

Комментируя принятое решение, премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что перераспределение средств - это элемент децентрализации. «Мы приняли решение, которым обеспечено справедливое перераспределение акциза в пользу местных бюджетов. Правильное администрирование этого акциза позволит аккумулировать средств не меньше, а, возможно, и больше по сравнению с объемами акцизов, направленными в местные бюджеты в 2016 году», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5132, согласно которому с 1 января 2017 года упраздняется акциз с розничных продаж нефтепродуктов, а также увеличивается базовая ставка акциза для импортеров и производителей топлива, например, для бензина – на 13,7%, до 213,5 евро за тонну. Для дизельного топлива предусмотрена ставка акциза с 1 января по 31 марта 2017 года на уровне 125 евро/тонна, а с 1 апреля 2017 года – 139,5 евро/тонна. Сжиженный газ (автогаз) получит с начала следующего года ставку акциза на уровне 52 евро/тонна.