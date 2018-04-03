Энергонезависимость: в помощь реликвидация газовых скважин

<img alt="Презентация программы компнии " Надра="" Украины"="" в="" Государственной="" службе="" геологии="" и="" недр="" data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2017_02/1486561013-7294-prezentatsiya-programmyi-kompnii-nadra-ukrainyi-v-gosudarstvennoy-slujbe-geologii-i-nedr-ukrainyi.jpg" src="https://images.unian.net/photos/2017_02/1486561013-7294-prezentatsiya-programmyi-kompnii-nadra-ukrainyi-v-gosudarstvennoy-slujbe-geologii-i-nedr-ukrainyi.jpg" title="Презентация программы компнии ">

Украина, освободившись от российской узурпации, четко определила приоритеты своего развития и главную идею реформ - европейские стандарты жизни и достойное место страны в мире. Для достижения цели еще в январе 2015 года президент Петр Порошенко подписал указ «О Стратегии устойчивого развития «Украина-2020». Согласно документу, до 2020 года наша страна должна внедрить в общей сложности 62 реформы, из которых 8 являются приоритетными, а также еще две госпрограммы.

Среди первоочередных шагов - энергонезависимость. В этом направлении уже сделано немало. Украина, начиная с 2014 года, активно сокращает потребление газа. Так, в 2015 году потребление голубого топлива было снижено на 20,9% (на 8,913 млрд куб. м) по сравнению с 2014 годом – до 33,7 млрд куб. м. В 2016 году потребление газа было сокращено еще на 4,1% (на 1,4 млрд куб. м) – до 32,4 млрд куб. м. При этом наша страна не импортирует российский газ уже более года. Все необходимые объемы топлива закупаются исключительно в Евросоюзе.

Но чтобы действительно стать энергонезависимой, Украина должна нарастить газ собственной добычи, что ей позволяет природная база. Сейчас наша страна потребляет 32 млрд кубов газа в год, цель – снизить потребление до 27 млрд кубов. Добыча собственного газа, по данным Госстата, составляет на сегодня 19 млрд кубов. Украинское правительство планирует до 2020 года увеличить собственную добычу газа на 8 млрд кубометров. Нарастить добычу газа - очень сложная задача, работа затратная. А госбюджет в силу российской агрессии себе такую роскошь позволить пока не может. Необходимы инвестиции, которые на сегодня - острый дефицит.

Премьер-министр Владимир Гройсман убежден, что задача выйти на полное обеспечение Украины природным газом собственной добычи к 2020 году будет выполнена.

«Мы будем бороться за то, чтобы были независимыми, сильными, крепкими. Я глубоко верю в то, что амбициозную задачу к 2020 году выйти на полностью 100% обеспечение природным газом собственной добычи, мы эту задачу сможем выполнить», - сказал премьер.

Что сможет помочь Украине достичь избранной цели – энергонезависимости? Помимо дорогостоящего бурения новых скважин, есть еще одна идея, которую предлагает Национальная акционерная компания «Надра Украины» - мощная квалифицированная компания, которая реализует интересы государства и осуществляет инвестиционные проекты в геологоразведочной отрасли. Техническое оснащение НАК позволяет проводить полный комплекс геологоразведочных, эксплуатационных и исследовательских работ. Поэтому ее предложение, по мнению экспертов, является профессиональным.

Предложение от компании «Надра Украины»

Что конкретно предлагает «Надра Украины» - реликвидацию фонда ранее пробуренных скважин, которые, начиная с 50-х годов прошлого столетия, были пробурены дочерними предприятиями НАК. «Сегодня, по мнению наших специалистов, это – перспективное направление, особенно с учетом современных возможностей. Есть сейчас возможность в короткие сроки возобновить этот фонд и нарастить добычу газа государством, не тратя на это большие средства. Мы начали работать в этом направлении давно. Уже сотрудничаем по этому проекту с британской компанией, которая с 1994 года работает на украинском рынке. Сейчас она работает на объектах, которые мы предложили под реликвидацию. За короткое время получен позитивный результат, прирастили значительный объем добычи газа», - рассказал председатель Национальной акционерной компании «Надра Украины» Ярослав Климович.

Таких ликвидированных скважин на сегодня до 4 тысяч. В прошлом столетии геологическая отрасль работала следующим образом – геофизики готовили перспективные площадки для добычи, затем госпредприятия проводили разведочное бурение. Не каждая скважина была продуктивной, перспективные переводились в разряд эксплуатационных. В часы СССР монополист «Газпром» не принимал на баланс ликвидированные, законсервированные скважины, так как они были нерентабельными, выдавали на-гора слишком малую долю продукции. То есть, «Газпром» не занимался «семечками» (скважины, которые давали малые дебеты), эксплуатировались скважины продуктивностью по 5 млн кубометров газа и больше, в масштабах Уренгоя. Вся остальная мелочь ликвидировалась. Но только одна такая скважина, считавшаяся в былые годы «семечкой», сегодня может обеспечить газом село, районный центр. И сейчас это имеет огромную значимость.

Элементарный подсчет: создание - бурение нового объекта, глубиной до 4 тысяч метров, в затратах составляет 3-5 млн долларов. А реликвидация обходится в небольшие деньги – приблизительно в 300-500 тысяч долларов. И при этом освоение нового объекта - дело рискованное, бурение может быть и не успешным. В этом смысле реликвидация – перспективна. И первые положительные примеры уже есть.

Первый опыт

НАК «Надра Украины» в сфере реликвидации начала сотрудничать с «Укргаздобычей». В конце лета 2016 года был подписан соответствующий меморандум. «Надра Украины» как геологоразведочная компания, которая имеет в этой сфере огромный опыт, мощное дочернее предприятие «Укрнаукагеоцентр» с современным лабораторным оборудованием, большой фонд законсервированных скважин, готова сотрудничать с профильной госкомпанией «Укргаздобыча», чтобы «Стратегия-2020», провозглашенная правительством, реализовалась на деле, а не на словах. «Укргаздобыча» - основной в стране недропользователь, который имеет самое большое количество лицензий на освоение недр. На этих площадях находятся более 1000 ликвидированных газоносных скважин. При этом первоочередных, наиболее перспективных - 160 объектов, которые были предложены для реликвидации дочерними предприятиями «Надра Украины» -«Укрнаукагеоцентр» и «Западукргеология» по Карпатскому региону. Эти объекты ждут разработки, причем 30 из них относятся к топ-разряду.

«Мы готовы быть партнером, используя весь свой потенциал. Мы предложили примерно 160 первоочередных перспективных скважин для реликвидации на действующих спецразрешениях «Укргаздобычи», а также на тех спецразрешениях, которые предприятие недавно получило – их 14. Мы предложили такие скважины, которые имеют большой потенциал. Естественно, речь не идет о 100% успехе на всех объектах. Но если вспомнить статистику, то геология относится к той сфере, где все выглядит 1 к 3. То есть, если треть объектов будет успешной, то за короткое время и за небольшие деньги, восстанавливая скважины, мы сможем увеличить и в достаточно значимом объеме добычу газа в стране», - рассказал Ярослав Климович.

На сегодня компанией «Надра Украины» подготовлена техническая характеристика объектов под реликвидацию: год бурения объекта, кто является лицензиатом, результаты испытаний, четкие рекомендации по возобновлению работы скважины, разработаны бизнес-планы. В ближайшее время всю документацию планируется презентовать «Укргаздобыче».

Специалисты НАК считают, что метод реликвидации – один из перспективных, при котором можно достичь объективно положительных результатов в ближайшей перспективе.

И первый такой результат есть – «Полтавской газонефтяной компании» (РРС) уже передано в аренду 11 скважин под реликвидацию. Компания оперативно ведет на сегодняшний день их капитальный ремонт, 2 объекта уже запущены в опытно-промышленную разработку. Эти скважины прирастили за год значительный объем углеводородов, используя современные технологии, которые дают возможность повторного раскрытия продуктивных горизонтов и увеличения отдачи углеводородов пластами.

В 2014 году «Надра Украины» при поддержке Государственной службы геологии и недр Украины презентовала свой проект правительству. Он рассматривался и профильным комитетом Верховной Рады. Его вывод, который был направлен в Кабинет министров еще в 2014 году, - полная поддержка идеи. Презентовался проект и за рубежом, в частности, на деловых форумах в Канаде, Испании. Также направлялись предложения для привлечения инвестиций в геологоразведку и разработку недр в представительства иностранных компаний, посольства и торгово-промышленные палаты США и Канады. В 2017 году данная инициатива была направлена в Офис по привлечению и поддержке инвестиций, созданный постановлением Кабинета министров Украины в ноябре 2016 года.

Конечно, сейчас на повестке дня масса важных вопросов – война на востоке, оккупация Крыма, задачи по возобновлению роста экономики. Но энергонезависимость – одна из первоочередных стратегических задач государства. Достичь ее быстро сложно, но реально сделать в ближайшей перспективе. И реликвидация может стать в этом большим подспорьем. Если данную программу взять под реализацию, то один из регионов можно обеспечить собственным газом уже сейчас – это от 1-2 млн человек. Со 160 объектов можно минимум прирастить 1 млрд кубов газа в год, при расчете 30-40% успешности капитального ремонта. А 1 млрд кубов газа – более 1 млрд долларов. И данный подсчет является ориентиром к действию.

Павловская Оксана