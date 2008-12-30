Экспортная цена узбекского газа для РФ еще не определена

Экспортная цена узбекского газа для России еще не определена, заявила РИА Новости пресс-секретарь Национальной холдинговой компании "Узбекнефтегаз" Елена Ким.

"Были переговоры, но до суммы еще не дошли", - сообщила она, уточнив, что переговорный процесс идет.

"Я не знаю, откуда взялась экспортная цена газа в 305 долларов", - сказала пресс-секретарь "Узбекнефтегаза", комментируя появившуюся в СМИ информацию об увеличении с 2009 года цены узбекского газа для РФ до 305 долларов.

Вместе с тем, Ким пообещала в ближайшем будущем уточнить последние результаты переговоров Узбекистана и России.

Напомним, в марте этого года газовые компании Казахстана, Узбекистана и Туркмении заявили, что с 2009 года будут продавать газ по европейским ценам. В июле глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что российский газовый холдинг в 2009 году ожидает роста цены закупки газа в Средней и Центральной Азии в новом году вдвое по сравнению с 2008 годом.

В конце декабря прошлого года "Газпром" согласовал цену закупки узбекского газа в 2008 году, которая была приведена в соответствие с условиями регионального рынка. До этого цена на узбекский газ составляла 100 долларов за тысячу кубометров.

В сентябре текущего года Россия и Узбекистан договорились по формуле образования цены приобретаемого РФ узбекского газа. Как сообщал премьер-министр РФ Владимир Путин, это будет "европейская формула образования цены".

Со второго полугодия 2008 года цена на туркменский газ для России возросла до 150 долл. за 1 тыс. куб. м, на узбекский - до 160 долл. за 1 тыс. куб. м.

На российско-украинской границе этот газ для Украины стоит 179,5 долл.

Подписание украинско-российских газовых соглашений ожидалось после подписания соответствующих документов с продавцами газа России – Туркменистаном, Казахстаном, Узбекистаном.